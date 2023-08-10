Motorine büyük zam geliyor

11 Ağustos gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,80 TL'lik zam bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik zam bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 36.51 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 36.13 liradan satılıyor.