Motorine büyük zam geliyor: Litresi 35 lirayı aşacak

Akaryakıt zamları durmadan devam ediyor. Motorine bu gece 1 lira 45 kuruş zam geliyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

Benzin ve LPG'ye yapılan zamların ardından bu kez de motorin grubunda 1.45 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 33,87 liradan satılıyor. Beklenen zam pompaya yansırsa motorinin litresi 35 lira 32 kuruşa çıkacak.

Benzinin litresi ise ortalama 36,05 satılıyor.

İstanbul'da motorinin litresi, 28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan önce 20 liranın altındaydı.

Türk Lirası'nda yaşanan hızlı değer kaybı ve temmuz ortasında getirilen ÖTV artışıyla beraber motorinin litre fiyatı, 2 ayda 17 liraya yakın zamlandı.

***

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.