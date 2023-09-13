Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Motorine dev zam geldi: 40 lirayı aştı

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu zamla, motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

Ekonomi
  • 13.09.2023 05:55
  • Giriş: 13.09.2023 05:55
  • Güncelleme: 13.09.2023 07:51
Abone Olgoogle-news
Motorine dev zam geldi: 40 lirayı aştı
Fotoğraf: fre

Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları

Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40.03, Ankara'da 40.57 ve İzmir'de ise 40.74 TL'ye yükseldi.

Netflix yılın ikinci büyük zammını yaptı
Çay zammı 100 günde yüzde 100e yaklaştı
BirGün'e Abone Ol