Motorine dev zam geldi: 40 lirayı aştı

Motorinin litre fiyatına 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam gece yarısı itibarıyla pompa satış fiyatlarına yansıdı. Bu zamla, motorinin litre fiyatı 40 lirayı aştı.

Döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.



Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren 2 lira 3 kuruş zam geldi. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt fiyatları



Zam sonrası motorin fiyatı; İstanbul'da yaklaşık olarak 40.03, Ankara'da 40.57 ve İzmir'de ise 40.74 TL'ye yükseldi.