Motorine indirim bekleniyor

Motorinde, 25 Nisan Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ile motorin fiyatları takip edilirken motorin grubunda indirim bekleniyor.

NTV'de yer alan habere göre, 25 Nisan 2024 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 40 kuruş indirim bekleniyor.



Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;



• İstanbul'da motorin litre fiyatı 42 lira 18 kuruştan satılıyor.



• Benzinin litresi ise ortalama 43 lira 58 kuruştan satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?



Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.



Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.