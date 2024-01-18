Motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklenen motokurye öldü

İstanbul'un Avcılar ilçesinde dün saat 22.00'de Küçükçekmece'ye doğru seyir halinde olan Cihan Karatepe isimli motokurye, henüz bilinmeyen nedenle motosikletiyle düşerek metrelerce sürüklendi. Hastaneye kaldırılan Cihan Karatepe kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 18.01.2024 11:12 Giriş: 18.01.2024 11:12

Güncelleme: 18.01.2024 11:19 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA

İstanbul'da, motosikletiyle seyir halindeyken düşen ve metrelerce sürüklenen motokurye Cihan Karatepe, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu'nun Avcılar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle Küçükçekmece yönüne seyir halindeki motokurye Cihan Karatepe, bilinmeyen nedenle düştü. REFÜJE ÇARPARAK DURABİLDİ Metrelerce sürüklenen motokurye, yan yol refüjüne çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan Cihan Karatepe'yi ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Cihan Karatepe, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Karatepe'nin cansız bedeni Adli Tıp'ta yapılacak otopsinin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat'a götürüleceği öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor. Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza, Somali’ye gidiş-geliş uçak bileti bile etmedi!