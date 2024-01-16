Somali Cumhurbaşkanı’nın oğluna verilen ceza, Somali’ye gidiş-geliş uçak bileti bile etmedi!

Motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud’a verilen para27 bin 300 liralık para cezası, Türkiye-Somali arası en ucuz gidiş-geliş biletinden 8 bin 675 lira daha düşük.

İstanbul'un Fatih ilçesinde motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne sebep olan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında karar çıktı.

Motokuryenin ölümüne sebep olan Mahmud hakkında, "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ancak Mahmud'un hapis cezası adli para cezasına çevrilerek 27 bin 300 lira para cezası ödemesine karar verildi. Mahmud hakkında ayrıca, 6 ay süreyle ehliyetinin geri alınması kararı çıktı. Verilen cezaysa tartışma konusu oldu.

EN PAHALI BİLET CEZANIN 5 KATI

Mahmud, yarın (17 Ocak) İstanbul-Somali arası gidiş geliş bileti alırsa yediği cezadan daha fazla ödeyecek. Türk Hava Yollar’ından bakıldığında Mahmud, İstanbul’dan Somali’nin Mogadişu kentine 17 Ocak’ta gidip, 19 Ocak’ta dönerse toplamda 35 bin 975 lira ödeyecek. Bu rakam, uçuş sınıfına göre aynı tarihler arasında 136 bin 288 liraya kadar çıkıyor. Mahmud’a verilen ceza en ucuz biletin fiyatından 8 bin 675 lira daha düşük. En yüksek biletin fiyatıysa verilen cezanın yaklaşık 5 katı.

En ucuz bilet

En pahalı bilet

NE OLMUŞTU?

30 Kasım Perşembe günü öğle saatlerinde, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu istikametinde meydana gelen kazada, 38 yaşındaki Yunus Emre Göçer'in kullandığı motosiklete, Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı 06 CD 4581 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonrası ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud ise yurt dışına kaçtı.

Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı ve 6 yıla kadar hapsi istendi. 4 gün önce mahkemeye getirilerek ifadesi alınan Muhammed Hasan Şeyh Mahmud serbest bırakılmıştı.