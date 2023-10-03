MR cihazı 3,4 milyon TL’ye taşınacak!

Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapısına kilit vurulan Sami Ulus Hastanesi’ndeki MR cihazı 3,4 milyon TL’ye Çubuk Devlet Hastanesi’ne taşınacak. SES yöneticisi Yalçınkaya, “Bu parayla ASM açılabilirdi” dedi.

İsmail ARI

Başkentte, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla kapısına kilit vurularak taşınan Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim-Araştırma Hastanesi’ndeki bir tıbbi cihaz milyonlarca liraya bir başka hastaneye taşınacak.

Sağlık Bakanlığı’nın, Etlik Şehir Hastanesi’nin açılışı sonrası kapatmaya karar verdiği Sami Ulus Eğitim-Araştırma Hastanesi kamuoyu tepkisi nedeniyle tam anlamıyla kapatılamadı. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapının “depreme dayanıksız” olduğunu iddia ederek yıkılacağını ve yerine yeni hastane yapılacağını duyurdu. Sami Ulus Hastanesi, 25 Eylül’de Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bir katına ve bahçesinde prefabrik yapıya taşındı. Böylece hastane tam anlamıyla işlevsizleştirildi.

Ardından da Sağlık Bakanlığı dikkatleri çeken bir ihaleye imza attı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, bakanlık Sami Ulus Hastanesi’ndeki “Manyetik rezonans (MR) görüntüleme cihazının” Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi’ne taşınması için ihale düzenledi. 21 Eylül tarihinde düzenlenen İhale tam 3 milyon 400 bin TL’ye Ge Medical Systems Türkiye Limited Şirketi’ne verildi.

İhale, Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, BirGün’e yaptığı değerlendirmede, “Şimdi de tıbbi malzemeleri taşımak için milyonlarca lira harcıyorlar. Sadece bir MR cihazını taşımanın maliyet 3,4 milyon TL. Kapısına kilit vurulan hastanelerde cihazların bir başka hastaneye kaydırılması bile çok büyük bir ekonomik kayıp. Bunu gibi birçok hastane var oralarda birçok cihaz var. Sami Ulus Hastanesi’nin hizmetleri Etlik Şehir Hastanesi için daraltıldı. Hastanede son bir yıldır ameliyat ve doğum gerçekleşmiyordu ve 25 Eylül’de de taşındı. Tıbbi cihazın sadece taşıma maliyeti ile bir aile sağlığı merkezi (ASM) hizmete açılabilirdi” ifadelerini kullandı.

Kubilay Yalçınkaya - SES Ankara Şube Eş Başkanı

KİLOYLA SATTILAR

Sayıştay, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nin açılması nedeniyle kapatılan hastanelerdeki malzemelerin “Ekonomik ömrü tamamlanmamasına rağmen” hurdaya ayrıldığını tespit etmişti. İki- üç yıl önce satın alınan elektronik malzemelerin dahi “kiloyla” satıldığı belirlenmiş ve tıbbi cihazların kaybolması, çürümeye terk edilmesi de gündem olmuştu.