RTÜK, şirketi zengin etti

Muhalif kanallara ceza yağdıran RTÜK, bir ‘şanslı’ şirkete son bir buçuk yılda toplam 9,2 milyon TL’lik organizasyon ihalesi verdi. İhalelerin tamamı "doğal afet gibi hallerde kullanılması gerek" pazarlık usulüyle verildi.

İsmail ARI

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ebubekir Şahin’in yönettiği Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) düzenlediği ihaleler tartışma yaratacak türden.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre RTÜK, Selçuk Kaymakoğlu tarafından kurulan “Han Kültürel Eğitim Danışmanlık” isimli bir şirkete son bir buçuk yılda 6 ayrı ihale verdi. Bu ihalelerin toplam bedeli de 9,2 milyon TL’ye ulaşıyor. Şirkete son olarak depremin vurduğu Hatay’daki İSO Yaşam Kentinde düzenlenen “Çocuk Ve Medya Etkinliği’nin” ihalesi verildi. 10 Ağustos tarihinde düzenlenen ihale ile RTÜK’ün kasasından şirkete 4,5 milyon TL ödendi.

Milyonlarca liralık ihaleler Kamu İhale Kanunu’nun “Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların” ortaya çıkması durumunda kullanılması gereken tartışmalı 21/B maddesinde düzenlenen pazarlık usulüyle düzenlendi. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır adrese teslim ihale olarak yorumlanıyor.

Muhalif kanallara milyonlarca liralık cezalar yağdıran RTÜK’ün, şanslı şirkete pazarlık usulüyle verdiği -“organizasyon” ihaleleri ise şu şekilde:

- Birlikte Güçleniyoruz, Çocuk ve Medya Etkinliği: 4 milyon 539 bin TL

- Üçüncü Yerel ve Bölgesel Yayıncılar Buluşması: 1 milyon 125 bin TL

- Uluslararası 12'nci Gelecekle İletişim Çalıştayı: 1 milyon 895 bin TL

- Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı-Bükreş Programı: 389 bin 750 TL

- Medyada Nefret Söylemi Paneli: 678 bin 450 TL

- Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı ve Türkçe Çalıştayı-Kazablanka Programı: 610 bin 500 TL