MSB: Ankara'da F-4 savaş uçağının parçası açık otoparka düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-4 savaş uçağının bir parçasının Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düştüğü bildirildi. Olayda can kaybı veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ankara’da bir F-4 uçağının yedek yakıt tankı TPAO Genel Müdürlüğü’nün bahçesinde araçların üzerine düştü.

Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Teknofest alanından havalanan uçak güvenli bir şekilde Eskişehir’deki üssüne döndü.

F-4 uçağının düşen parçasıyla ilgili açıklama… pic.twitter.com/H2yPMR6b3I — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 4, 2023

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-4 Savaş Uçağının bir parçası Ankara semalarında uçuşu esnasında bilinmeyen bir sebeple TPAO’ya ait açık bir otoparka düşmüştür. Bahse konu uçak emniyetli bir şekilde Eskişehir meydana iniş yapmıştır. Olayda; herhangi bir can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır. Konuyla ilgili ayrıntılı teknik inceleme devam etmektedir."

3 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

DHA'nın aktardığına göre olayda park halindeki 3 araç hasar gördü.

Olay, saat 11.30 sıralarında Söğütözü Mahallesi'nde meydana geldi. TPAO'nun açık otoparkına düşen parça park halindeki 2 otomobil ile 1 hafif ticari araçta hasar oluşturdu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Askeri yetkililer de bölgeye geldi.

Öte yandan uçaktan kopan parçanın düşme anı, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Görüntülerde; gökyüzünde süzülen parçanın TPAO'nun bahçesine düştüğü görüldü.