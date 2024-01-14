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MSB Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen PKK saldırılarıyla ilgili TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Güncel
  • 14.01.2024 19:31
  • Giriş: 14.01.2024 19:31
  • Güncelleme: 14.01.2024 19:37
Kaynak: AA
MSB Bakanı Güler ve Dışişleri Bakanı Fidan Meclis'i bilgilendirecek
FOTOĞRAF: AA

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleşen PKK saldırılarıyla ilgili TBMM Genel Kurulunu bilgilendirecek.

Alınan bilgiye göre, TBMM Genel Kurulu 16 Ocak Salı günü saat 15.00'te TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında açılacak.

Genel Kurul, Meclis İç Tüzüğü'nün 59. maddesi kapsamında doğrudan Dışişleri Bakanı Fidan ve Milli Savunma Bakanı Güler'in PKK saldırılarına yönelik bilgilendirmesi ile başlayacak, ardından parti grupları adına konuşmalar yapılacak.

Görüşmelerin tamamlanmasından sonra, "terörün lanetlendiği ve terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği"nin vurgulandığı TBMM Başkanlık tezkeresinin okunup oylanması planlanıyor.

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