MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması

MSB, askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" denildi.

Güncel 30.07.2023 11:52 Giriş: 30.07.2023 11:52

Güncelleme: 30.07.2023 11:58 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA