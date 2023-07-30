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MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması

MSB, askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" denildi.

Güncel
  • 30.07.2023 11:52
  • Giriş: 30.07.2023 11:52
  • Güncelleme: 30.07.2023 11:58
Kaynak: İHA
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MSB'den 'askerlik süresi' açıklaması
Fotoğraf: AA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), askerlik süresinin uzatılacağı iddialarına ilişkin, "Askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik yapılan bir çalışma yoktur" açıklamasında bulundu.

Son dönemde kamuoyunda ve internet haber sitelerinde askerlik hizmet süresinin uzatılacağına dair çeşitli iddialar ortaya atılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, hali hazırda askerlik hizmet süresinin uzatılmasına yönelik olarak MSB tarafından yapılan bir çalışma bulunmadığı bildirildi.

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