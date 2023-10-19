MSB kaynakları: Türk Silahlı Kuvvetleri Gazze'de görev almaya hazır

Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Filistin-israil hattında devam eden çatışmaların sonlandırılması ve kalıcı çözüm için karşılıklı olumlu adımların atılması gerektiğini vurguladı. MSB kaynakları da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır olduğunu kaydetti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, İsrail saldırısı sonrasında Filistin'e yönelik Türkiye'den yapılması planlanan yardım çalışmalarında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin verilecek direktifler doğrultusunda hem insani yardım hem tahliye konusunda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu. Aktürk, sözlerine İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak başladı.

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıya ilişkin Aktürk, "Çoğunluğu çocuk ve kadınlardan oluşan masum sivillerin, uluslararası hukukun ve en temel insani değerlerin hiçe sayılarak katledilmesi tüm insanlığın bittiği noktadır" diye konuştu.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk / AA

SURİYE'DEKİ OPERASYONLAR

Suriye'nin kuzeyindeki harekat bölgelerine yönelik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerinin devam ettiğini aktaran Aktürk, "1 Ocak'tan itibaren birliklerimize 400 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiştir. Anında ve misliyle verilen karşılıkla 26'sı son bir haftada olmak üzere 1272 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Aktürk, şunları söyledi:

"Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 633 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 9’u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 4 bin 956 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 9 bin 863’e yükselmiştir. Bu şahıslardan 382’si FETÖ mensubu olmak üzere toplam 548 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 176 bin 338 olmuştur."