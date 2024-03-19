MSB: PKK tarafından kullanılan 27 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgerinde PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen 27 hedefin hava operasyonları ile imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hiç bir şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Irak’ın kuzeyindeki Metina, Zap, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerinde terör örgütü PKK tarafından kullanıldığı tespit edilen; sığınak, barınak ve mağaralardan oluşan toplam 27 hedef, düzenlenen hava harekatları ile imha edildi."