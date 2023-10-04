MSB’den sınır ötesi hava harekatı açıklaması: 22 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine saat 19.00’da hava harekatı icra edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyine saat 19.00’da hava harekatı icra edildiğini açıkladı. Açıklamada, "İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurlarını etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51’inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak’ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara, Kandil ve Asos bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 4 Ekim saat 19.00’da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 22 hedef imha edilmiştir” denildi.

Harekat sırasında sivillerin zarar görmemesi için tedbirlerin alındığı belirtilen açıklamada, “Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır” ifadelerine yer verildi.