MSÜ geç başvuru tarihi: 2024 MSÜ geç başvurular ne zaman?

3-30 Ocak arası alınan Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvurularını kaçıran adaylar 2024 MSÜ geç başvurular ne zaman araştırmasını yaparak geç başvurulardan yararlanma imkanını arıyor. ÖSYM tarafından alınan MSÜ geç başvuru tarihi açıklandı. Peki, 2024 MSÜ geç başvurular ne zaman? İşte MSÜ geç başvuru tarihi!

MSÜ geç başvuru tarihi | Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. MSÜ sınavına katılacak on binlerce aday için sınav başvuruları 3-30 Ocak arasında alındı. MSÜ sınav kaydını zamanında yapamayan adaylar ise MSÜ geç başvuru imkanından faydalanacak. Geç başvuru üzerinden sınav kayıtlarını oluşturacak adaylar 2024 MSÜ geç başvurular ne zaman aramasını yapıyor. ÖSYM MSÜ geç başvuru tarihini açıkladı. Peki, 2024 MSÜ geç başvurular ne zaman? İşte MSÜ geç başvuru tarihi!

MSÜ geç başvuru tarihi

2024 MSÜ başvuruları 3 - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında alındı. MSÜ geç başvuruları ise 7 Şubat 2024 Çarşamba günü alınacak. Adaylar MSÜ geç başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirebilecekler.

2024 MSÜ geç başvurular ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MSÜ Başvuru Tarihi: 3-30 Ocak 2024 arası

3-30 Ocak 2024 arası MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024

MSÜ başvuru ücreti ne kadar?

MSÜ sınav ücreti 295 TL ancak geç başvuru günü yapılacak başvurularda ödemeler %50 artırımlı olarak yapılacak.

MSÜ sınav başvuruları nasıl yapılır?

MSÜ sınav başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.

MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin düzenlediği MSÜ sınavı 3 Mart 2024 Pazar günü gerçekleşecek. MSÜ sınav sonuçlarının ise 28 Mart'ta açıklanacağı duyuruldu.