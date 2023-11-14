MSÜ sınavı ne zaman? 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

ÖSYM'nin 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte pek çok adayın merakla beklediği 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri belli olmuş oldu. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri!

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) 2024 sınav takvimini açıklamasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) başvuru ve sınav tarihleri de belli olmuş oldu. Sınava katılacak birçok aday MSÜ sınavı ne zaman sorusunu gündeme getirirken ÖSYM'nin duyurusunun ardından 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri takvimlerde işaretlendi. Peki, MSÜ sınavı ne zaman? İşte 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri!

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri

2024 MSÜ başvuruları 3 - 30 Ocak 2024 tarihleri arasında geç başvurular ise 7 Şubat'ta alınacak. MSÜ sınav tarihleri ise 3 Mart 2024 şeklinde duyuruldu. MSÜ sınav sonuçları 28 Mart 2024'te açıklanacak

MSÜ sınavı ne zaman?

ÖSYM'nin gerçekleştirdiği açıklamaya göre; 2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri şu şekilde:

MSÜ Başvuru Tarihi: 3-30 Ocak 2024 arası

3-30 Ocak 2024 arası MSÜ Geç Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2024

7 Şubat 2024 MSÜ Sınav Tarihi: 3 Mart 2024

3 Mart 2024 MSÜ Sınav Açıklanma Tarihi: 28 Mart 2024

MSÜ sınav başvuruları nasıl yapılır?

MSÜ sınav başvuru sürecinizin sorunsuz ve eksiksiz şekilde ilerlemesi için ÖSYM'nin belirlediği adımları izlemeniz önemlidir. Başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Başvurunuzu ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapmak isterseniz, size en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi'ne giderek başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu bireysel olarak yapmayı tercih ederseniz, ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr adresine veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasına e-Devlet aracılığı ile giriş yapınız. Bu platformlar üzerinden başvuru işleminizi elektronik olarak tamamlayabilirsiniz. Başvuru ücretinizi ödemek için ÖSYM tarafından belirlenen bankalara gitmeniz gerekecektir. Başvuru ücreti ödeme bilgileri ve detayları ÖSYM'nin internet sitesinde yer alacaktır. Ücreti belirtilen bankalara yatırarak ödeme işlemini tamamlayabilirsiniz.

Başvurunuzun başarıyla tamamlanabilmesi için belirtilen tarihler ve süreçlere dikkat etmek önemlidir. ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel bilgilere ulaşabilir ve başvuru sürecinizle ilgili gereken adımları izleyebilirsiniz.