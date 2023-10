Mücadele devam edecek

Zeliha ASLAN

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarının onanmasına ilişkin, TMMOB ve Taksim Dayanışması İstanbul Makine Mühendisleri Odası Şubesi’nde basın açıklaması gerçekleştirdi. Demokratik bir ülke mücadelesinden vazgeçmeden, mücadeleye devam edeceklerini belirten Taksim Dayanışması, “Bu hukuksuzluk, bu keyfilik, bu adaletsizlik sona erinceye kadar; arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar, dünya hukuk tarihine kara bir leke olarak girecek bu davalardan beraat edinceye kadar mücadeleye devam edecek, arkadaşlarımızı yalnız bırakmayacağız!” açıklamasında bulundu. Demokratik taleplerin ve eylemlerin suç olmadığının altını çizen açıklama da, “Gezi, ülkemizin toplumsal tarihinin en parlak ve onurlu sayfasıdır. Çaresizce iddia ettiğiniz gibi içeriden veya dışarıdan bir şefi, reisi, yönlendiricisi, talimat vereni, tepe örgütü, finansörü yoktur! Gezi Direnişini suçla, terörle, darbeyle, kalkışmayla anılan bir eyleme dönüştürmenize asla izin vermeyeceğiz” diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi Parkı davası tutsaklarını ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, hükümlü olduğu gerekçesiyle cezaevinde tutulan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay ile ilgili değerlendirmesinde “Yargıtay hukuku çiğnedi” dedi. Ziyaretin temel gerekçesinin bu ülkede adalet olmaması olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Halkın seçtiği bir milletvekili; anayasaya, hukuka, demokrasiye aykırı olarak hapiste tutuluyorsa bir sorun var demektir. Benim görevim de bu adaletsizliği daha görünür hale getirmektir. Adalet eğer gerçekten sağlanacaksa, haksızlıklara karşı mücadele edilecekse bu haksızlıklara muhatap olan; gereksiz yere, hukuksuz bir şekilde hapse atılan insanlara yardım etmektir, onların yanında durmaktır” şeklinde konuştu. Anayasa mahkemesine çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "AYM'nin bir karar vermesi lazım. Can Atalay'ın bir an önce çıkması lazım. Hiç kimse düşünceleri nedeniyle yargılanmamalı" dedi.

Kılıçdaroğlu Gezi tutuklularını ziyareti sonrasında gazeteci Merdan Yanardağ ile buluştu. Kılıçdaroğlu, "Hapse giren ilk aydın, gazeteci siz değilsiniz. Ama bu gidiş böyle devam ederse sonuncusu da siz olmayacaksınız. O nedenle aydınlar bedel öder. Ödedikleri bedel aslında onların bir anlamda kendi özgeçmişlerinin birer altın madalyasıdır" dedi.

KESİN KARAR 12 EKİM’DE GÖRÜLECEK

TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın bireysel başvurusu, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu'nda 12 Ekim'de görüşülecek. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından Gezi davasında verilen 18 yıl hapis cezası onanan TİP Hatay Milletvekili Can Atalay’ın bireysel başvurusunu bugün AYM Genel Kurulu’na sevk etmişti. Atalay’ın başvurusu, AYM Genel Kurulu’nun gündemine alındı. AYM Genel Kurulu, Atalay’ın başvurusunu 12 Ekim günü kesin olarak karara bağlanacak.

TİP ‘Özgürlük yürüyüşünde’ konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, AYM Genel Kurulu’nun 12’sindeki kararı öncesinde çağrı yaptı. Baş, “Yalnızca Can için değil Gezi Davası nedeniyle zindanlarda olan tüm dostlarımız için, fikirleri nedeniyle hapislerde tutulan tüm siyasetçiler, gazeteciler için, Hatay halkı ve depremzedeler için, halkın iradesine rağmen karar alamayacaklarını bir kez daha gösterelim” dedi.