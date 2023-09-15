‘Müdafaa Hareketi’ isimli sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Müdafaa Hareketi’ adlı sosyal medya hesabı hakkında soruşturma başlattı. Hesaptan 2 gün önce paylaşılan imzasız bildiride, “Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Hükümet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir” denmiş ve bazı kentlerde ‘demografik işgale’ karşı ‘Milli Müdafaa Çalıştayları’ ile ‘Milli Müdafaa Mitingleri’ düzenleneceği ifade edilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki gün bir bildiri paylaşan ‘Müdafaa Hareketi’ adlı sosyal medya hesabıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 13 Eylül’de ‘Müdafaa Hareketi’ isimli sosyal medya hesabından isimsiz ve imzasız olarak yapılan paylaşımla ilgili olarak, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk Ceza Kanunu'nun 217. Maddesi kapsamında 'Kanunlara uymamaya tahrik' suçundan soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, söz konusu sosyal medya hesabının kullanıcıları, organizatörleri ile tüm bileşenlerinin tespiti için ilgili kolluk birimlerine gerekli talimatların verildiği aktarıldı.

BİLDİRİDE NE DENİYORDU?

‘Müdafaa Hareketi’ hesabından paylaşılan imzasız bildiri şöyleydi:

“Vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlikededir.

Hükümet üzerine düşen sorumluluğu yerine getirememektedir.

TBMM temsiliyet noktasında tıkanmış milli egemen gasp eden bir zümrenin zulmünü yasa kılıfına uydurma çatısı haline gelmiştir. Türklüğün vekili olduğunu düşünen isimlerin, var olma gayesini yitirmiş çatının altında yeri yoktur. Milli vicdan sahibi mebuslar artık sineyi millete dönmelidir.

Acizleşmiş idare, üzerine düşen görevleri yerine getirmemeye devam ettiği takdirde, her türlü yabancının demografik işgal ve kültürel istilasına karşı millet, topyekun kendisini savunacak, yurdun çeşitli meydanlarında gösteri ve yürüyüşler yaparak, milli tepkisini gösterecektir.

Korkak idare; vatanımızın demografik yapısını tehlikeye atan istilacılara, milli güvenliğimizi tehdit eden dini ve etnik bölücü yapılara karşı, layıkıyla mücadele etmemeye devam ettiği takdirde, bu mücadeleyi yürütecek olağanüstü yetkilere sahip vicdani irade teşkil edilecektir.

Vatan ve milletimizin maruz kaldığı zulüme karşı tepki göstermek maksadıyla milli vicdandan doğan, doğacak olan vatansever mahalli milli cemiyet, dernek ve vakıfların Ekim ayından itibaren yurdun çeşitli bölgelerinde düzenlenecek olan Milli Müdafaa Çalıştaylarına katılım göstermesi elzemdir.

Ekim ayından itibaren İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Antalya, Mersin, Adana, Hatay, Samsun, Gaziantep illerimiz başta olmak üzere ülkemizin demografik olarak işgal, kültürel olarak istila edilişine karşı milli cemiyetler tarafından Milli Müdafaa Mitingleri düzenlenecektir.

Mevcut idarenin işgale ve istilaya kayıtsız kalması devam ettiği takdirde her türlü baskıdan uzak, milli bir iradenin oluşturulması sağlanacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki; milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”