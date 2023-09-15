Bakan Tunç'tan 'Madımak Katliamı davası' açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün, 33 aydının katledildiği Madımak Katliamı davasında mahkeme heyetinin verdiği 'zaman aşımı' kararına ilişkin, "O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı söz konusu oldu" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, zaman aşımına uğrayan Madımak Katliamı davasına ilişkin "Kırmızı bültenle arandığı halde yakalanamayıp Türkiye'ye getirilemediği için zaman aşımı süresi doldu. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı söz konusu oldu" dedi.

Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 33 aydının gericiler tarafından yakılarak öldürüldüğü Sivas Davası'nda mahkemenin dün görülen duruşmada verdiği zaman aşımı kararına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaman aşımıyla ilgili sözlerine tepki göstererek "Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları çirkin. Sivas davasında firari üç sanığın davasının zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek burada Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Siz suç ortağısınız' diyerek bir beyanatta bulunuyor. Bu beyanat gerçekten çok çirkin bir beyanat" dedi.

Tunç, şöyle devam etti:

"Bir kere 1993 yılında meydana gelen elim olaylar sonrasında Sivas Davası süreci başladı. Sivas Davası'nda tutuklanan, gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreçleri o dönemde başladı, devam etti ve mahkumiyetler verildi. Şu anda o sanıklar ana davanın hükümlüleri cezalarını cezaevlerinde çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama süreci gerçekleştirilememişti. Firari sanıklar yakalanamamıştı. Kırmızı bülten çıkarılarak uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı. Bu da sonuç vermedi. Yurt dışına kaçtıkları tespit edildi. Ve bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi dolduğunda ki o günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bur kararı söz konusu oldu. Ki bu tür davalarda özellikle insanlığa işlenen suçlar bakımından zaman aşımını kaldıran iktidarız biz.

"TÜRKİYE'YE GETİRİLEMEDİĞİ İÇİN ZAMAN AŞIMI SÜRESİ DOLDU"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde oldu. Türk Ceza Kanunu bu anlamda değişti. Ama olayın meydana geldiği tarihte bu hüküm yoktu. Dolayısıyla suçun işlendiği tarihteki ilgili hüküm dikkate alındığı için sanıklar uluslararası kırmızı bültenle arandığı halde yakalanamayıp Türkiye'ye getirilemediği için zaman aşımı süresi doldu. Mahkeme de zaman aşımı nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Bunu Cumhurbaşkanımızla ilişkilendirmek ve bu davayı bitirdiniz şeklinde suç ortağısınız demek bir kere çok çirkin bir davranış. Ne hukuki ne ahlaki, bu beyanatları sahibine iade ediyoruz."

İspanya'da yakalanan Muhammet Yakut'un Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yılmaz Tunç, "Onunla ilgili süreçler kendi mecrasında devam ediyor. Zaten kırmızı bülten talepleri tüm bu çerçeve içinde takip edilen işlemler. Sonuçlandığında bilgi verilecektir" diye konuştu.