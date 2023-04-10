Turan Eser

Hayalet Değil Hakikatiz, Otuz Yıldır Yanıyoruz (II)
Türk İslam sentezi gibi toplumsal kutuplaştırma üzerinden inşa edilen kimlik siyaseti bataklığında, hakikatlerle yüzleşmek, insanlık suçu katliamlarda onarıcı ve adalet...
Hayalet Değil Hakikatiz, Otuz Yıldır Yanıyoruz (I)
Koca bir otuz yıl geçti aradan. Unutturamadılar. İnkâr edemediler. Çünkü insanlığa yönelik suç üstünde ve milyonların gözü önünde yakalandılar. Suçları...
Gazi Katliamı: Cezasızlık hukuku aklar, ya toplumsal vicdan?
Alevilerin bilinçaltı acıyla örülü katliam kronolojisi travmalarıyla doludur. İşte bu nedenle Aleviler, hak ve yüzleşme temelli mücadelesinin merkezine...
Doğru aday neden Kılıçdaroğlu?
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 623 yıl boyunca Hanedanlık, İslamcılık ve tek adam rejimi yaşandı ve son padişahın hilafet rejimiyle...
Üç K’yız, Maraş’taki Acıyız
Devletin kayıtlarına 3 K olarak geçmişler. Kızılbaş, Kürt, Komünist! 3 K tehdit imiş! Böyle yazıyor, Kenan Evren isimli...
Laikliğe 0, Dine 104 Milyar TL Bütçe- 2
Diyanet Anayasa’ya aykırıdır. Çünkü Anayasa’ya göre “laiklik ve eşitlik doğrultusunda” hizmet vermesi hükme bağlanmışken, bu kurum salt Sünnilere hizmet veren...
Laikliğe 0, dine 104 milyar TL bütçe -1
Meclis partileri Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) 2023 bütçesine dair, TBMM’de lehte ve aleyhte konuştular. Sonuç mu; Laikliğe sıfır...
Kurbanları çocuktu
“İnsanlık çocuklara en iyisini sunmayı borçludur” diye yazıyor, 1924 Cenevre Beyannamesi. “En iyisini sunmak” diyor! Peki, çocuklara...
Diyanet ve siyaset
Anayasal bir kurum olan Diyanet dokuz doğuruyor. Seçimler yaklaştı. Diyanet arpalığından beslenenler panik halindeler. Çünkü iktidar talimatıyla bağlı...
Aleviler AKP’yi Sıkıştırdı
2 Temmuz 1993, Sivas katliamı sonrası Alevi toplumsal muhalefetinin kitleselleşmesi, örgütlenmesi, kurumsallaşması ve Alevilerin eşit yurttaşlık talebi ile...
Özlenen tablo: Alevilerin kimlik intiharı
“AKP Alevileri kucaklayacak” haberi yayılıyor. Toplumsal algı mühendisleri Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarı boyunca iki kez cemevi ve ilk...
AKP Alevi taleplerini neden karşılamaz?
“Tek din” söylemi ve mezhepçilik siyaseti ile beslenen AKP, Alevi hak ve taleplerini hukukun evrensel değerlerine ve laiklik ilkesine göre...
Alevi örgütlenmelerinde mesaj var: Bizi bölmeye oynayan kaybeder
Türkiye ve Avrupa’da Alevilerin temsil gücüne sahip çatı kurumları bellidir. Bunlar; Şehir Merkezleri ve ilçelerde örgütlenmiş toplam 720...
Serçeşme sadaka değil eşit hak dağıtır
Birlik değildi aradıkları. Ayrılıktı. Asırlardır, yıllardır yok saydılar ve cezalandırdılar. Siyasal İslamcılık bu, tüm hakikatleri ters yüz ederler....
AKP siyasetinin Alevi "sevgisi"
Son günlerde siyasi partilerin ve temsilcilerinin, adeta bir yarış dönüşen “Alevi sevgisi” gösterisine tanığız. Alevileri “makbul vatandaş” görmeyen siyaset ve...
Muharrem orucunda gelen alevi nefreti
Aleviler sessiz, sedasız ve şatafattan uzak Muharrem orucunun ilk gününde oruçlarını açmak için bir araya geldikleri Cemevlerinde saldırıya uğradılar. Saldırılar...