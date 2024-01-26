Müebbet alana tahliye kararı!

Zihinsel engelli çocuğu iki sene boyunca cinsel istismara maruz bırakıp öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ceza alan Karakoç, verilen ara kararla tahliye edildi. Ailenin avukatı tepkili: Müebbet alan birisi nasıl tahliye edilir?

Uğur ŞAHİN

Manisa’da 16 yaşındaki zihinsel engelli çocuk Zehra Çelik’i iki yıl boyunca cinsel istismara maruz bırakıp öldürdüğü iddiasıyla tutuklu şekilde yargılanan İsmail Karakoç’a cinayetten "ağırlaştırılmış müebbet" hapis verildi. Fakat Karakoç cinsel istismar suçundan "şikâyet olmadığı” için herhangi bir ceza almadı. Tartışmalı karar bununla son bulmadı. İstinaf verdiği ara kararda Karakoç’un tahliyesine hükmetti. Sanığın kaçmasından endişe ediliyor.

Salihli’de özel eğitim öğrencisi olan ve tarlalarda işçi olarak çalışan Çelik, 12 Haziran 2020 tarihinde kayboldu. Ailesinin yaptığı başvurunun ardından bir gün sonra, 13 Haziran 2020’de Çelik’in cansız bedeni, Devlet Su İşleri’ne ait bir su kanalında bulundu. Ailenin, kızlarını suya attığından şüphelendikleri İsmail Karakoç, önce gözaltına alındı daha sonra serbest bırakıldı. Soruşturma derinleştirilince Çelik’i iki yıl boyunca cinsel istismara maruz bıraktığı öne sürülen Karakoç ile olay günü yaşananlardan haberdar olup oğluna yardım ettiği iddia edilen sanığın annesi Gülten Karakoç 13 Haziran 2021’de tutuklandı.

SKANDAL RAPOR

Yaşananlara ilişkin Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre; 1 Nisan 2004 doğumlu olan Zehra Çelik ile son görüşen kişi sanık İsmail Karakoç’tu. İddianameyle birlikte Karakoç’un "çocuğu kasten öldürme", "çocuğun nitelikli istismarı" ve "yağma" suçundan yargılanmasına başlandı. Ancak yargılama sırasında tartışmalara neden olan bir süreç yaşandı.

Tartışmaya yol açan ilk olay, Çelik’e ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) istediği görüşün sonrasında gerçekleşti. ATK, mahkemeye sunduğu raporda, öldürüldüğü belirtilen engelli çocuğun “cinsel ilişki için göstermiş olduğu rızanın anlam ve sonuçlarını algılama yeteneğinin gelişmiş olduğunu” savundu.

Salihli Ağır Ceza Mahkemesi, bu rapor doğrultusunda 7 Ekim 2022’de verdiği kararda, Karakoç’un cinsel istismardan beraatına hükmetti. Mahkeme, sanığın bilinmeyen nedenle çıkan tartışma sonrasında Çelik’i su kanalına attığına işaret ederek “ağırlaştırılmış müebbet hapis” cezası verdi. Sanık Karakoç “tehdit” ve “yağma” suçundan da beraat etti. Anne Karakoç’un da “yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi” suçundan beraatına hükmedildi.

Baba Çelik adalet istiyor.

Çelik’in ailesinin avukatı Ece Çam ise 11 Kasım 2022 tarihinde bu karara itiraz etti. Çam, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Ceza Dairesi’ne sunduğu dilekçede, delil yetersizliği iddiasıyla Karakoç’un nitelikli cinsel istismar, tehdit ve gasp suçlarından beraat almasının hukuka aykırı olduğuna vurgu yaptı.

İzmir BAM 4. Ceza Dairesi, “duruşma yapılmasına gerek görülmeksizin” dosyayı karara bağladı. 21 Aralık 2022 tarihinde verilen kararla, ilk derece mahkemenin verdiği hüküm bozuldu. Kimi tanıkların yeniden dinlenmesi gerektiğine vurgu yapan BAM, tanığın cinsel istismardan beraat etmesine yönelik de tartışmalı bir karara imza attı. İzmir BAM, şikâyet olmadığı için cezalandırmanın olamayacağını savundu.

‘ŞİKÂYETÇİ YOK’ KARARI

Bunun üzerine dosya tekrardan Salihli Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve yargılamaya yeniden başlandı. 29 Eylül 2023’te görülen son duruşmada sanık Karakoç “çocuğa karşı kasten öldürme eylemi”nden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ancak cinsel istismar suçundan ise dosyanın düşmesine karar verildi. Söz konusu hükümde, “her ne kadar sanık hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan TCK’nin 103/2 ve 43/1 maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de söz konusu suçun takibinin mağdurun şikâyetine bağlı olduğu” belirtilerek Yargıtay’ın içtihatına dikkat çekildi. Hükümde “şikâyet yokluğu sebebiyle kamu davasının düşmesine” karar verildiği belirtildi. Ayrıca sanık Karakoç, “yağma” suçundan da beraat alırken annesinin, delil yetersizliğinden “yardım veya bildirim yükümlüğünün yerine getirilmemesi sonucu ölüme neden olma” suçundan beraatına hükmedildi.

TAHLİYE EDİLDİ

Zehra Çelik dosyasında istinafta tartışmalı bir karara daha imza atıldı. İzmir BAM 4. Ceza Dairesi, verdiği ara kararla, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan İsmail Karakoç’un tahliyesine hükmetti. Üstelik Karakoç’a yurtdışına çıkış yasağı haricinde ek bir adli kontrol tedbirinin de uygulanmamasına karar verildi. 24 Ocak’ta oybirliğiyle alınan kararda, tarafların 28 Şubat’ta görülecek duruşma için SEGBİS üzerinden hazır olmaları istendi.

KAÇACAĞI AŞİKÂR

Ailenin avukatı Ece Çam, yaşananlara tepkili. Kararı değerlendiren Av. Çam, “Ağırlaştırılmış müebbet alan birisi nasıl tahliye edilir?” diye soruyor. Av. Çam, şunları dile getiriyor: “Bu kişinin kaçacağı da aşikâr. Çünkü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış. Tekrar bulma şansınız da yok. Karara itiraz edeceğim, henüz kesinleşmedi bu hüküm.”