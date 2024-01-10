Müebbet aldı ama ismi her yerde var

Cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alan ve firari olan Galip Öztürk’ün adı hâlâ birçok okulda yer alıyor. Hatta yurt, sevgi evi ve üniversitenin kültür merkezinde dahi Galip Öztürk’ün adı var.

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Öztürk, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. (Fotoğraflar: BirGün)

İsmail ARI İzmir’de bir okula 12 döneminin işkencecisi Esat Oktay Yıldıran’ın adının verilmesi gündem olurken cinayete azmettirmekten müebbet hapis cezası alan ve cezasının kesinleşmesiyle yurtdışına kaçan firari Galip Öztürk’ün adı da hâlâ birçok okulda ve yurtta yer alıyor. Öztürk’ün adını taşıyan bazı okul ve yurtlar şu şekilde: •Samsun Bafra’daki Galip Öztürk Ortaokulu •Samsun Çarşamba’da Galip Öztürk İlkokulu •İstanbul Beykoz’da Galip Öztürk Çocuk Evleri Sitesi •Samsun Ayvacık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Galip Öztürk Öğrenci Pansiyonu •Samsun Üniversitesi Canik Kampüsü Galip Öztürk Kültür Merkezi Galip Öztürk, 25 yıl önce Beyoğlu’nda öldürülen Kuvvet Köseoğlu cinayetine ilişkin yargılandığı davada, cinayeti azmettirme suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezasının onandığı gün Gürcistan’a kaçan Öztürk aynı zamanda da Kızılay’ın verdiği “Merhamet Madalyası”nın da sahibi. Öztürk ayrıca, Metro Turizm’in de bağlı olduğu Metro Holding’in de sahibiydi. Ayrıca FETÖ soruşturması kapsamında devlet tarafından kapatılan Canik Başarı Üniversitesi’nin eğitim fakültesine de yine Galip Öztürk’ün adı verilmişti. Jandarma Genel Komutan Arif Çetin ile Öztürk’ün fotoğrafı çıkmıştı İşkencecinin adının okula verilmesine suç duyurusu