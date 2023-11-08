Müge Anlı'nın programına çıkmış: Tayfur Kılıç isimli erkek, evli olduğu Bedriye Kılıç’ı boğup uçurumdan atmış!

Konya'da evli olduğu kadının kayıp olduğunu söyleyerek Müge Anlı'nın programına çıkan Tayfur Kılıç isimli erkeğin Bedriye Kılıç’ı boğarak öldürdüğü ortaya çıktı. Tayfur Kılıç tutuklanırken, gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cansız bedenine henüz ulaşılamadı.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç’ı boğarak öldürdüğü ortaya çıkan eşi Tayfur Kılıç tutuklandı. Tayfur Kılıç’ın gösterdiği uçurumda ekiplerin 9 gündür yaptığı aramada Bedriye Kılıç’ın cansız bedenine henüz ulaşılamadı. DHA'nın haberine göre; Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için evli olduğu Tayfur Kılıç, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı çalışmada, Kılıç’ın izine rastlanmadı. Bedriye Kılıç bulunamayınca aileler, Müge Anlı'nın programına katıldı. Yayındaki çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddeden Tayfur Kılıç, 28 Ekim günü program dönüşü memleketi Akşehir’e giderken Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı. Emniyete götürülen Tayfur Kılıç sorgusunda, “Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geliyordu. Kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerinde dağlık bir alandaki uçuruma attım” dedi. Tayfur Kılıç, Bedriye Kılıç’ın cansız bedenini attığı dağlık alanda polis ve Cumhuriyet savcısı eşliğinde yer gösterme işlemine katıldı. Daha sonra Akşehir Adliyesi’ne sevk edilen Kılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 gündür bölgede kadavra köpekleriyle arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Bedriye Kılıç’a ait olduğu düşünülen kıyafet parçaları buldu. Yapılan incelemede kıyafetlerin Kılıç’ın olmadığı ortaya çıktı. Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bağcılar’da kadın cinayeti: Anne ve kızını öldürdü