Muğla'da 65 yaş üstüne ulaşım tamamen ücretsiz oldu

Toplu taşıma ücretlerine peş peşe gelen zamların ve 65 yaş üstüne yapılan indirimlerin kaldırılacağı haberlerin ardından Muğla'da 65 yaş üstü için toplu taşıma tamamen ücretsiz oldu.

Muğla'da bir süredir gündemde olan 65 yaş üstüne yapılan toplu taşıma indirimi sorunu çözüldü.

Muğla'da şoför esnafının “Özel Halk Otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların yalnızca ayın 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşıyacak, diğer günler ücretsiz taşıma yapmayacak" kararı alması üzerine il genelinde sorunlar yaşanmaya başlamıştı.

BELEDİYE TARAFINDAN ÖDENECEK



Muğla Büyükşehir Belediyesi aldığı kararla 65 yaş üstüne toplu ulaşımın ücretsiz olmasını sağladı. Karara göre, Muğla Büyükşehir Belediyesi hem şoför esnafının hem de toplu taşıma kullananların mağdur olmaması için ücretsiz taşımada ortaya çıkan farkı bütçesinden ödeyecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, “Ülkemizin birçok yerinde ücretsiz taşıma konusunda şoför esnafı ve vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Şoför esnafımız Bakanlık tarafından yapılan ödemenin ücretsiz taşıma maliyetini karşılamadığını, vatandaşlarımız ise ücretsiz biniş konusunda çeşitli zorluklar çektiklerini bizlere ilettiler. Konu üzerinde hassasiyetle duran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün bu konuda hem şoför esnafını hem de vatandaşları mağdur etmeden bir çözüm yolu buldu. Hayata geçirilecek karar ile birlikte elektronik ücret toplama sistemi üzerinden aldığımız biniş raporu doğrultusunda, otobüslerin ay içinde taşımış oldukları ücretsiz yolcu sayılarını tespit edeceğiz. Yaptığımız bu tespitin ardından Bakanlık tarafından yapılan ödeme düşülerek kalan miktar araç sahiplerine belediyemiz tarafından ödenecek. 1359 otobüsü kapsayan bu çalışma doğrultusunda hesaplanan hasılat üzerinden birim fiyatı doğrultusunda yapacak olduğumuz ödeme ile hem vatandaşlarımızın ücretsiz seyahat hakkını daha rahat kullanmalarını sağlayacağız hem de şoför esnafımızın maddi kayıplarını telafi ederek ülkemiz için örnek bir projeyi hayata geçireceğiz" ifadelerine yer verildi.