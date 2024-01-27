Muğla'da AKP'li ilçe başkanı istifa etti

Muğla’da AKP’den Fethiye Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Muhammet Kökten’in, MHP’den Fethiye Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi MHP'lilerin tepkisine yol açmıştı. Tepkilerin ardından MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura görevden alınırken dün akşam da AKP Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Muğla’da AKP’den Fethiye Belediye Başkanlığı’na aday adayı olan Muhammet Kökten’in, MHP’den Fethiye Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi MHP'lilerin tepkisine yol açmıştı. Tepkilerin ardından MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura görevden alınırken dün akşam da AKP Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Fethiye Belediye Başkanlığı için daha önce AKP'den aday adayı olduğunu duyuran Muhammet Kökten, MHP’nin adayı olarak gösterildi. Kökten’in adaylığının açıklanmasının ardından Fethiye’de ülkücüler geçtiğimiz akşam MHP ilçe binası önünde toplanarak, Kökten’in adaylığına tepki göstermiş, MHP Fethiye İlçe Başkanı Osman Cura’yı istifaya davet etmişti.

MHP İLÇE BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan olayın ardından MHP Muğla İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cura’nın görevden alındığı belirtilmiş ve açıklamada, "Fethiye MHP ilçe başkanının görevden alınması, 31 Mart 2024 öncesinde daha güçlü ve dinamik kadrolarla çalışabilmek adına bir dönüm noktası olarak karşımıza çıkmaktadır. Sayın Osman Cura’ya bugüne kadar göstermiş olduğu çaba ve gayretinden dolayı içten teşekkürlerimizi iletmek isteriz. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" denilmişti.

AKP İLÇE BAŞKANI GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

AKP Fethiye İlçe Başkanı Arif Bozyel de dün akşam sosyal medya hesabından istifa dilekçesini paylaşarak görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bozyel dilekçesinde, "AK Parti Fethiye İlçe Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.