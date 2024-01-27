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MHP’li Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, genel merkezde kabul ettiği eski MHP’li Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay’a rozet takarak, Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkan Adayı olduğunu duyurdu.

Yerel Seçim 2024
  • 27.01.2024 12:32
  • Giriş: 27.01.2024 12:32
  • Güncelleme: 27.01.2024 12:39
Kaynak: İHA
MHP’li Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi’nden aday oldu
Fotoğraf: ANKA

Yeniden Refah Partisi, yaklaşık 2 ay sonra yapılacak yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam ediyor. 

Bugüne kadar 389 adayını açıklayan Yeniden Refah Partisi’nde açıklanan isimlerden birisi de mevcut Adana Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Çay oldu.

MHP’den istifa edip Yeniden Refah Partisi’ne katılan Mustafa Çay’a rozetini Erbakan taktı. Erbakan, Mustafa Çay’ın partilerinin Pozantı Belediye Başkanı adayı olduğunu da açıkladı. 

Partinin ilan ettiği diğer belediye başkan adayları ise şöyle:

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