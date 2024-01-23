Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'ndan gidenleri topluyor

AKP ile Yeniden Refah Partisi arasındaki 'ittifak' gerilimi devam ederken, Yeniden Refah'ın bazı şehirlerde gösterdiği adayların AKP ve MHP'den ayrılan isimler olması dikkat çekti. Şanlıurfa ve Bursa'da AKP'li isimleri aday gösteren Yeniden Refah, Bingöl'de ise MHP'li bir ismin adaylığını açıkladı.

AKP ile İstanbul, Ankara ve İzmir için ittifak görüşmelerinden şu ana kadar bir sonuç çıkmayan Yeniden Refah Partisi, diğer illerde adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Açıklanan bazı adayların eski AKP'li ve MHP'li isimler olması dikkat çekti.

Parti'nin Şanlıurfa adayı eski AKP MKYK Üyesi Kasım Gülpınar olurken, Bursa adayı ise eski AKP İl Başkanı Sedat Yalçın olarak açıklandı.

Partinin Bingöl adayı ise eski MHP'li Mehmet Ziya Buyankara oldu.

ŞANLIURFA'DA KASIM GÜLPINAR

AKP'de MKYK Üyesi Kasım Gülpınar partisinden istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı.

Kulislerde AKP'nin Şanlıurfa'da Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına mevcut belediye başkanı Zeynel Abidin Beyzagül'ü aday göstermesinin ardından Gülpınar'ın istifa etme kararı aldığı öne sürüldü.

İddiaların ardından Gülpınar, AKP'den istifa ederek Yeniden Refah Partisi'ne katıldı ve Yeniden Refah'ın Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

Yeniden Refah'tan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Sn. Kasım Gülpınar Başkanımıza Hoşgeldiniz diyor, hayırlı ve başarılı hizmetler diliyoruz" denildi.

Kasım Gülpınar ve Fatih Erbakan

BURSA'DA SEDAT YALÇIN

Yeniden Refah'ın Bursa adayı da yine bir AKP'li oldu.

Daha önce AKP'de beş yıl İl Başkanlığı yapan Sedat Yalçın, Yeniden Refah'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklandı.

Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan, "AK Parti’nin geçmiş dönem Bursa il başkanlarından, Yeminli Mali Müşavir Sedat Yalçın Yeniden Refah Partimize katılarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız oldu. Bursa’ya ve partimize hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Sedat Yalçın ve Fatih Erbakan

BİNGÖL'DE MHP'Lİ ADAY

Bursa ve Şanlıurfa'da AKP'li isimleri aday gösteren Yeniden Refah, Bingöl'de ise MHP'li bir ismi aday gösterdi.

Partinin Bingöl Belediye Başkan adayı Mehmet Ziya Buyankara oldu. Buyankara, 2019'daki yerel seçimlerde Bingöl’de Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) aday gösterilmiş ve yüzde 27 oy almıştı.

Mehmet Ziya Buyankara ve Fatih Erbakan

İTTİFAK GÖRÜŞMELERİ SONUCA BAĞLANMADI

AKP ile Yeniden Refah arasında gerilim, son günlerde artarak devam etti. Özellikle bazı Yeniden Refah yöneticileri, AKP ile ilgili sert mesajlar paylaştı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, "Biz AK Parti'nin adayı için çalışan bir parti değiliz" dedi.

Yeniden Refah Parti yöneticilerinden açıklamalar gelirken, partinin Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, 16 Ocak'ta AKP ile ittifak görüşmelerinin kesildiğini açıklamıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Altınöz, dün AKP ile bir görüşme gerçekleştirildiğini belirterek, " İttifakla alakalı hevesimiz yok. İttifakın bize getirdiği bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Altınöz ayrıca AKP'nin kendilerine "İstanbul, Ankara ve İzmir’de meclis üyelikleri. Biz de 'Meclis üyeliğiyle gelmeyin, kabul etmeyiz. Partimizin gücüne uygun teklif getirin ki görüşelim' dedik. Sonra görüşme trafiği kesildi" demişti.

Mehmet Altınöz, "AK Parti’nin İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarını desteklediğimiz takdirde oyumuzun yüzde 30-35’i gidiyor. Ben destek veriyorum. Ee? Karşılığını almak isterim" ifadelerini kullanmıştı.