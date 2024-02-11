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Muğla'da evin balkonuna otomobil düştü: Yaralılar var

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yerel
  • 11.02.2024 23:24
  • Giriş: 11.02.2024 23:24
  • Güncelleme: 11.02.2024 23:26
Kaynak: AA
Muğla'da evin balkonuna otomobil düştü: Yaralılar var
FOTOĞRAF: AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.

Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.

Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

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