Muğla'da evin balkonuna otomobil düştü: Yaralılar var
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yoldan çıkarak bir evin balkonuna düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Karaçulha Mahallesi Çalıca Tepesi mevkisinde, 48 M 3742 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bir evin balkonuna düştü.
Yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere götürüldü.
Otomobil ise vinç yardımıyla bölgeden kaldırıldı.
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