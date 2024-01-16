Muğla'da sağanak

Muğla'nın Menteşe ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Menteşe ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle şehir merkezi ve Kötekli Mahallesi ile TOKİ konutlarının bulunduğu bölgede su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Yollarda biriken su birikintileri nedeniyle bölgelerde hasarlı kazalar meydana geldi.

Düğerek, Yaraş, Ortaköy, Yeniköy mahalleleri ile Karabağlar Yaylası ve Çevre Yolu mevkisindeki bazı tarım alanlarını su bastı.

Heyelan nedeniyle Muğla-Yılanlı kara yolu ile Muğla-Denizli kara yolunun bazı kesimlerine kaya parçaları düştü. Ekipler yaptıkları çalışmalarla yolları ulaşıma açtı.

İl genelinde yağışlar aralıklarla sürüyor.