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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.

Güncel
  • 12.09.2023 11:26
  • Giriş: 12.09.2023 11:26
  • Güncelleme: 12.09.2023 12:23
Kaynak: AA
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Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Muğla'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Köyceğiz ilçesinde Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

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