Muğla'daki orman yangını kontrol altına alındı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
Muğla'da çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Köyceğiz ilçesinde Beyobası Mahallesi Buyancık mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 2 dönüm ormanlık alan zarar gördü.