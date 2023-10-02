Muğla Yörükleri Düzeyn Yaylası’nda buluştu

Muğla merkezdeki Düzeyn Yaylası, 14. Yörük Türkmen Toyu’na ev sahipliği yaptı. Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen derneklerini ağırlandı.

Muğla merkezdeki Düzeyn Yaylası, 14. Yörük Türkmen Toyu’na ev sahipliği yaptı. Muğla Yörük Obaları Derneği tarafından düzenlenen bu özel etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Yörük Türkmen derneklerini ağırlandı.

Şenliğe, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün başta olmak üzere, milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı. Milas Yörük Türkmen Derneği, Mevlüt Kiriş başkanlığı da etkinlikte yer alarak, Milas’ı temsil etti. Ayrıca, dernek halkoyunları gösterisiyle de programa renk kattı.

Etkinlik kapsamında, yerel sanatçıların performanslarına ve halk oyunları gösterileri yoğun ilgi gördü. Yörük kültürünün ve geleneklerinin canlı tutulduğu bu etkinliklerin aynı zamanda, ülke genelindeki binlerce Yörüğü kaynaştırdığını belirten Milas Yörük Türkmen Derneği, Mevlüt Kiriş, "Oldukça geniş katılımlı bir toy düzenledik. Bu buluşmanın amacı aynı zamanda her geçen gün unutulmaya yüz tutan Yörük gelenek ve göreneklerini sürdürmektir. Programın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.