Muğla’da 'Küpe taktın' kavgası cinayetle bitti

Muğla’da 15 yaşındaki Osman G., yolda karşılaştığı Süleyman D.’nin kulağını çekip, “Sen kadın mısın, neden küpe takıyorsun” dedi. Süleyman D.’nin yakınları, Osman G.’yi evinin önünde darbettikten sonra Osman G.’nin babasının açtığı ateşte 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'da önceki gün saat 23.30 sıralarında bir sataşmayla başlayan kavga cinayetle sonuçlandı.

DHA'nın aktardığına göre 15 yaşındaki Osman G. aynı gün sabah saatlerinde yolda karşılaştığı, küpe takan Süleyman D.’nin kulağını çekip, “Sen kadın mısın, neden küpe takıyorsun” deyince taraflar arasında tartışma başladı.

EVİNİN ÖNÜNDE DÖVDÜLER

Olayından ardından Osman G., kuzeni Cemal Gül’e giderek Süleyman D.’nin kendisine küfrettiğini söyledi. Osman G., ardından da Cemal Gül ve beraberindeki 3 kişiyle Süleyman D.’nin evine gitti. Dışarı çıkan Süleyman D., grup tarafından darbedildi.

OĞLUNU DÖVENLERE ATEŞ AÇTI

Durumu fark eden Mehmet D., av tüfeğini alıp oğlunu döven gruba ateş açtı. Olayda saçmaların isabet ettiği Cemal Gül, bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gül, ambulansla Bodrum’daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Gül, bu sabah hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma, Mehmet D. ve olay anında evde olan eşi Emine D.’yi gözaltına aldı.