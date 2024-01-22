Muğla’da sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, bir kadının cansız bedeni bulundu. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen cansız beden, Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olay, Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen cansız beden, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Cesedin bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.