Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Muğla’da sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, bir kadının cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kadın
  • 22.01.2024 11:50
  • Giriş: 22.01.2024 11:50
  • Güncelleme: 22.01.2024 11:53
Kaynak: İHA
Muğla’da sahilde bir kadının cansız bedeni bulundu
Fotoğraf: İHA

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde sahilde, bir kadının cansız bedeni bulundu. Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen cansız beden, Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay, Ekincik Koyu sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karadan ulaşımı olmayan Ekincik Koyu Gökyar Burnu mevkiinde balık avlayan bir kişi, karaya vurmuş şekilde bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

 Yapılan ihbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi. 

Bazı uzuvlarının eksik olduğu belirlenen cansız beden, Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinesinde Köyceğiz İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin bir göçmene ait olabileceği değerlendiriliyor. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Beş günde 6 ölüm
BirGün'e Abone Ol

 

 

 