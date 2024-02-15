Muğla’da toplumsal cinsiyet eşitliği için Yerel Seçim Manifestosu

Bodrum Belediyesi ile Bodrum Kadın Dayanışma Derneği arasında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği kapsamında hazırlanan Muğla Yerel Seçim Manifestosunun imza töreni gerçekleşti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına manifestoyu ileten kadınlar, manifesto ile kadınların yerel siyasette kendi politikaları ile var olmalarını hedefliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında Yerel Seçim Manifestosu imzalandı.

Bodrum Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan imza törenine Bodrum Belediye Başkanı ve CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nden Figan Erozan ile dernek temsilcileri, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Gülizar Gökçakır, Bodrum Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Birim Sorumlusu Fethiye Kızak ve basın mensupları katıldı.

Manifesto ile ilgili konuşan Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Figan Erozan, “2019’da kadınların oluşturduğu kent manifestosu Bodrum’u değiştirmedi, Bodrum’u dönüştürdü. Bodrum kadını keşfetti ve her statüdeki kadını görünür, tanınır, bilinir ve kentin yurttaşı olarak yeniden tanımladı. Bu, kadınıyla erkeğiyle kentin her alanını eşitleme meselesiydi” dedi.

Kadınların Muğla’nın tüm ilçeleriyle başka bir dönüşüm sürecine girilmesini talep ettiğini ve bu sürecin manifesto olarak kaleme alındığını belirten Erozan, “Birlikte yol yürüyeceğimiz, birlikte Muğla’yı dönüştüreceğimiz bir sürece gireceğiz. Bodrum’da yaptıklarımızı Muğla’da da Ahmet Aras ile birlikte yapacağız” diye konuştu.

“MUĞLA’DA DA ÜZERİNE KATARAK SÜRDÜRECEĞİZ”

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras yaptığı açıklamada yerel yönetimlerin eşit yurttaşlık temelli politikaları desteklemesinin önemine değinirken, “Yerel yönetimlere çok önemli bir misyon yüklendi. Biz beş yıldır bu misyonu içselleştirdik, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile beraber önemli çalışmalara imza attık. Buradaki politikalarımız cinsiyete dayalı iş bölümünü yok edecek politikalar olacak” dedi.

Hayatın her alanında eşitliği sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Aras, “Biz bunu hep birlikte Bodrum’da gerçekleştirdik. Biz, bu başarıyı Muğla’da da üzerine katarak sürdüreceğiz. Kadınların, ayrımcılığa uğrayan tüm kesimlerin sesini bu beş yılda duydum ve bunu dinlemeye devam edeceğim. Değişimin yüzyılının eşitliğin yüzyılı olacağının sözünü veriyorum. Eşitlikten yana taraf olduğumu gururla beyan ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından manifesto okunarak imza altına alındı.

MANİFESTODA NE VAR?

Söz konusu manifestoyu Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı adaylarına ileten kadınlar, yerel siyasette kendi politikaları ile var olmalarını hedefliyor.

Manifestoda “Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) oluşturulması”, “Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartının (CCRE) imzalanması”, “Stratejik planın Cinsiyete Duyarlı Bütçe üzerinden oluşturulması” gibi maddeler yer alıyor.