Muhaliflere yurt çapında operasyon kuşatması

Haber Merkezi

Ülke genelinde muhaliflere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda birçok kişi gözaltına alındı. Aralarında gazetecilerin de olduğu isimler tutuklandı.

İzmir ve İstanbul'da önceki gün yapılan ev baskınlarında aralarında Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) Dönem Sözcüsü Barış Kayaoğlu, Sosyalist Kadın Meclisleri (SKM), Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Partizan üye ve yöneticilerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun İstanbul’da ikamet ettiği eve baskın yapan polis kapıyı kırarak içeri girdi.

Pir Haber Ajansı (PİRHA) Mersin Muhabiri Diren Keser de yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle yargılandığı davanın 26 Aralık 2017 tarihinde görülen karar duruşmasında 21 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Keser, cezasının onanması üzerine önceki akşam saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Keser, daha sonra tutuklanarak Tarsus Cezaevi’ne gönderildi.

Van’da yapılan ev baskınlarında ise gazeteci Arif Aslan, Oktay Candemir ve Lokman Gezgin gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Savcılığı kararı ile gözaltına alınan gazeteciler İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gazetecilerle görüşen avukatları, dosya hakkında kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini söyledi.