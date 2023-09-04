Muharrem İnce, CHP'ye dönüş şartını açıkladı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partide tam bir 'dönüşüm' olması durumunda CHP'ye dönebileceğini söyledi. İnce, "CHP'de tüzük değişikliği olursa orası zaten Memleket Partisi'ne benzer, o zaman geri dönüş neden olmasın?" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne olası bir geri dönüş için şartının kapsamlı bir dönüşüm olduğunu söyledi.

2024 yerel seçimleri için de muhalefeti uyaran İnce, "Siyaset mühendislikle yürümez. Siyaset sahada olur. Eğer bu tür bir mühendisliği yeniden yaparsanız bu sefer belediyeleri de teslim edersiniz. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, şu mühendislikten bir vazgeçilsin. Bu iş mühendislikle olmaz, akıllı olur, bilimle olur" dedi.

İnce, t24 yazarı Cansu Çamlıbel'e açıklamalarda bulundu.

"Tüzüğün değiştiği ve üyelerin karar süreçlerinde etkili olduğu bir CHP senaryosu sizin için 'CHP'ye dönüş senaryosu' olabilir mi?" sorusuna İnce şöyle yanıt verdi:

"Ülkenin siyasetini CHP içindeki çekişmelere hapsedersek bir yere varamayız. 'Ülkemiz için ne yapmalı?' sorusunun cevabını iyi niyetli herkesle aramaya çalışacağız. 'Ülkede ne olursa benim için en iyisi olur'un cevabını değil 'Ülke için neyin en iyi olduğu'nun cevabını arayacağız. Bu arayışın sonunda siyasetten çekilmem gerektiğini görürsem çekilirim ya da aklınıza gelen herhangi başka bir fedakârlık için tereddüt etmem."

İnce, "CHP’de bahsettiğiniz türde bir değişim olursa dönebilirsiniz yani?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Neden olmasın? O zaman orası Memleket Partisi'ne benzer zaten. Ben niye ayrılayım oradan? CHP’de gerçek bir dönüşüm olursa CHP, Memleket Partisi olmuş olur. Genel Başkanı üyeler seçiyor, cumhurbaşkanı adayını üyeler seçiyor. Partide demokrasi var. Niye gelmesinler? O zaman gerek yok ki yeni bir parti kurmaya."