Muharrem İnce'den ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye eleştiri

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada 12 askerin hayatını kaybetmesinin ardından TBMM'deki 4 partinin (AKP, MHP, İYİ Parti ve Saadet-Gelecek) imzaladığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi eleştirdi.

İnce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Teröre karşı ortak bildiriye imza atmazsan; Habur’da terörist karşılama töreni düzenleyenlerden, Öcalan'ın mektubundan medet umanlardan, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkartanlardan, özerklik talep edenlerin ortaklarından ve 'Sayın Öcalan' diyenler tarafından eleştirilirsin" dedi.

Teröre karşı ortak bildiriye imza atmazsan; Habur’da terörist karşılama töreni düzenleyenlerden, Öcalan'ın mektubundan medet umanlardan, Osman Öcalan’ı TRT’ye çıkartanlardan, özerklik talep edenlerin ortaklarından ve “Sayın Öcalan” diyenler tarafından eleştirilirsin. Her türlü…

NE OLMUŞTU?

CHP, ortak bildiriye imza atmanın iktidarın sorumluluğunun azaltmak ve konuyla ilgili yanlışlarını meşrulaştırmak anlamına geldiğini belirterek kendi bildirisini yayımlamıştı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmama gerekçelerini şöyle anlatmıştı:

"Her zaman olduğu gibi 2 paragraf yazının altına imza atıp terörü kınamak istediler. Yas ilan etmeyelim, ne yaşandığını anlatmayalım ama A4 kağıda imza atıp kınama yapalım. Milli yas ilan edilmeden, gerekli bilgilendirme yapılmadan sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız."