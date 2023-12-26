Özgür Özel: Sizi meşrulaştıracak hiçbir imza atmayacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. TBMM'de 4 partinin imza attığı bildiriye imza atmamaları hakkında konuşan Özel, iktidarın sorumluluktan kaçmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi de eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit opersyonu bölgesinde çıkan çatışmada öldürülen 12 askerden biri olan Enis Budak'ın cenazesinde yaşanan provokasyonu hatırlatan Özel, Budak'ın babasının "Özgür Bey bizim ailenin de çocuğudur, Manisa’nın da çocuğudur. Onunla da gurur duyarız" sözleri nedeniyle teşkkür etti.

Özel, iktidarın tutumunu şöyle eleştirdi:

"Birileri kendi sorumluluklarını örtmek ve kendi sorumluluklarına ortak etmek için hesap içine girdiler ve bir büyük algı operasyonunun ilk günlerini yaşadığımızı vidan sahibi herkese hissettirdiler. Biz 12 askerimizin nasıl şehit olduğunun millete anlatılmasını, Cumhurbaşkanı ya da Milli Savunma Bakanı eliyle Meclis'in bilgilendirilmesini talep ettik."

"SUUDİ KRALI ÖLÜNCE YAS İLAN ETMİŞLERDİ"

Özel, ölüm haberlerinin ardından 3 günlük ulusal yas ilan edilmesini istediklerini ancak iktidarın 'oralı olmadığını' söyledi. "Daha önce bu yetkiyi Suudi Arabistan Kralı ölünce 3 gün kullanmışlardı" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

'SİZİ MEŞRULAŞTIRACAK İMZA ATMAYACAĞIZ'

"Her zaman olduğu gibi 2 paragraf yazının altına imza atıp terörü kınamak istediler. Yas ilan etmeyelim, ne yaşandığını anlatmayalım ama A 4 kağıda imza atıp kınama yapalım. Milli yas ilan edilmeden, gerekli bilgilendirme yapılmadan sizi meşrulaştıracak hiçbir imzayı atmayacağız.

'DOST ATEŞİ ALMAK DIŞINDA ENDİŞEMİZ YOK'

Zorlu bir döneme giriyoruz. Göğüs göğse mücadele edeceğiz. Onlardan korkmuyoruz ama bu partinin arkasında durduğunu düşündüğünden bir dost ateşi almak dışında hiçbir endişesi yoktur, kimseden korkmuyoruz.

'KAÇ BİLDİRİYE İMZA ATTIK, NEYİ ÇÖZDÜK?'

1984'ten beri kaç bildiriye imza attık? Neyi başardık, neyi çözdük? Bundan sonra ne ezbere iktidar var, ne de ezbere muhalefet var. Faşizme, 'Sen neden böyle yapıyorsun' denmez. Mikroba, 'Sen neden hasta ediyorsun' diye sorulmaz. Muhalefet, iktidarın pozisyonuna güç veriyorsa o ülkede iktidar değil muhalefet sorgulanır. Sorumluluğumun farkındayım.

Elbette sorularımız var. 20 aydır Pençe-Kilit operasyonu şehit geldikçe hatırlanıyor. Bu operasyonun amacı ne, hedefi ne? Ulaştıysa neden oradayız, ulaşmadıysa neden ulaşmadı? Bu şartlarda koruyamıyorsak mehmetçiğin hayatı için başka tedbirler alınması gerekmiyor mu?

'ERDOĞAN VE BAHÇELİ KÖTÜ İNSANLAR'

Sayın Ali Yerlikaya'yı arayıp emniyet mensuplarına teşekkür ettim. Acılarını yaşamak yerine bu meselelerde defalarca telefon edip 'Yapanları lanetliyoruz. Özgür Bey bizim ailemizin çocuğu' diyen Budak ailesine yürekten teşekkür ediyorum. Biz son zamanlarda 28 imza atmışız, onlar genel başkanmızın önüne mermi koydurmuş, Meclis'te yumruk attırmış, Çubuk'ta linç girişimiyle karşı karşıya bırakmışlar. Önce imza atıp sonra eleştirseydiniz diyen varsa aklını peynir ekmekle yemesin. Yazan çizen herkese söylüyorum. Erdoğan da Bahçeli de çok iyi siyasetçi ama bunlar kötü insanlar.

Seçim döneminde montaj videolarla bizi Kandil ile birlikte göster, sıkışınca Abdullah Öcalan'dan mektup oku. Sonra da 'yerli ve milli siyaset' de. Yere batsın yerliliğin ve milliliğin."

CUMHUR İTTİFAKI'NA 'ÖZERKLİK' SORUSU

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun, federasyon, eyalet sistemi ve özerklik gibi yönetim modellerinin tartışılması gerektiğine yönelik açıklamasına sessiz kalan AKP ve MHP liderlerini eleştiren Özel, Devlet Bahçeli'ye "Hadi bakalım Bahçeli, sen de bu sistemlerin iyi yönlerini anlat o zaman" diye seslendi.

Özel konuşmasını, "CHP olarak yeni bir yol açıyoruz. Yolumuz doğrudur ve bu yolda cesaret ve kararlılıkla yürüyeceğiz" diyerek sonlandırdı.