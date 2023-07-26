Muharrem İnce'ye 'kaset komplosu’ iddianamesi iade edildi

14 Mayıs seçimlerine birkaç gün kala cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu öne süren hesapların sahibi oldukları belirtilen Oktay Yaşar ve Cevheri Güven hakkında hazırlanan iddianame iade edildi. Davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan ‘örgüte yardım’ suçuna ilişkin delil olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç gün kala cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında kaset görüntüleri olduğunu öne süren hesapları yönettkileri belirtilen Oktay Yaşar ve Cevheri Güven hakkında hazırlanan iddianame iade edildi.

Davaya bakan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan ‘örgüte yardım’ suçuna ilişkin delil olmadığını belirtti.

DW Türkçe’den Alican Uludağ'ın haberine göre davanın ağır ceza mahkemesi yerine asliye cezada açılması gerektiğini belirten Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianamede yer alan 'örgüte yardım' suçuna ilişkin iddianamede hiçbir anlatım, delil ve iddianın bulunmadığını aktardı.

Mahkeme, savcılığın iddianamesini sert eleştiriler getirerek iade etti. İade kararında, Oktay Yaşar ile Cevheri Güven’in beraber yargılanmalarını gerektirir, birlikte hareket ettiklerine dair iddia ve delil bulunmadığı belirtildi. Yaşar'a ilişkin tek suçlamanın 'Ankara Kuşu' isimli paylaşımlar olduğu belirtilen kararda, hangi tarihte gerçekleştirilen hangi eylemin ne şekilde hangi suçu oluşturduğuna ilişkin en ufak bir anlatıma iddianamede yer verilmediği savunuldu.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı adayı Başkanı Muharrem İnce’ye ilişkin seçim sürecinde sahte olduğu belirtilen görüntüler sosyal medya üzerinden yayınlanmış, bunun üzerine İnce seçimlere üç gün kala adaylıktan çekilmişti.