Muhittin Böcek, Altın Portakal Film Festivali için sinema sektörü temsilcileriyle buluşacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sansür tartışmalarının ardından iptal edilen Altın Portakal Film Festivali'ni düzenlemek amacıyla sinema sektöründen temsilcilerle buluşacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 'Kanun Hükmü' belgeselinin festival seçkisinden çıkarılmasının ardından başlayan tartışmalarla iptal edilen Altın Portakal Film Festivali'ni düzenlemek için bugün sinema sektöründen temsilcilerle bir araya gelecek.

Muhittin Böcek, 60. Altın Portakal Film Festivali'ni 2023 bitmeden yeni bir sanat ekibiyle bakanlıklardan maddi destek istemeden yapacaklarını açıklamıştı.

"BAKANLIKTAN KURUŞ İSTEMEDEN YAPACAĞIM"

Konuya ilişkin 2 hafta önce yaptığı açıklamada Böcek, "Şartlar ne olursa olsun, hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak yapacağım ve tüm sanatçılarımızın, sinema emekçilerimin de desteğiyle yapacağım. Türkiye bunu görecek. Ben belgeseli de izlemedim, seçici kurulu da etkilemedim" demişti.

'Kanun Hükmü' belgeselinin yönetmeni Nejla Demirci de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya halkı, sinema emekçileri, 29 Film, Antalya Film Festivalini geri istiyor" mesajıyla Muhittin Böcek'i etiketledi. Videoda Demirci'ye destek veren sinemacılar "Nejla Demirci’nin yanındayız, sanata sansürü kabul etmiyoruz" dediler.

NE OLMUŞTU?

KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan iki kişinin mücadelesinin anlatıldığı 'Kanun Hükmü' belgeselinin Altın Portakal Film Festivali seçkisinden çıkarılması üzerine önce jüri üyeleri festivalden ayrılmış ardından yönetmenler filmlerini geri çekmişlerdi.

Tepkilerin ardından belgesel yeniden seçikiye dahil edilince bu sefer de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile sponsorlar festivalden desteğini çekmişlerdi. Belgesel 2. kez seçkiden çıkarılmış ve festivalin iptal edildiği duyurulmuştu.