'Altın Portakal'ı yeniden yapacağım

‘Kanun Hükmü’ belgeseline uygulanan sansürün ardından festivali iptal eden Antalya Belediye Başkanı Böcek, 2023 bitmeden yeni bir sanat ekibiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni yeniden yapacağını açıkladı.

Kültür Sanat Servisi

60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde ‘Kanun Hükmü’ filminde yer alan bir kişinin yargı sürecinin devam ettiği gerekçesiyle seçkiden çıkarılmasıyla başlayan tartışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde festivalin iptal edildiğini duyuran Antalya Büyükşehir Belediye Baş-kanı Muhittin Böcek, Kübra Par’la Farklı Açılar programında canlı yanına bağlanarak 2023 bitme-den yeni bir sanat ekibiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ni yeniden yapacağını açıkladı. Böcek, “60. Altın Portakal'ı Cumhuriyet’in 100. yılında, şartlar ne olursa olsun, hiçbir bakanlıktan bir kuruş istemeden, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olarak yapacağım ve tüm sanatçılarımızın, sinema emekçilerimin de desteğiyle yapacağım. Türkiye bunu görecek” dedi.

NE OLMUŞTU?

Nejla Demirci’nin yönettiği iki KHK’lı kamu görevlisinin hikayesini anlatan Kanun Hükmü belgeseli festival seçkisinden çıkarılmıştı. Birçok yönetmen de bunun üzerine tepki olarak filmlerini festivalden çekti. Bunun üzerine festival yönetimi filmi seçkiye geri aldığını duyurdu. Ancak bu defa da Kültür Bakanlığı, belgesel üzerinden “FETÖ terör örgütü propagandası” yapıldığı iddiasında bulunarak desteğini geri çekti. Ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde, belgesel yarışması bölümündeki "Kanun Hükmü" adlı belgeseli gerekçe göstererek tahsisi yapılan Antalya Spor Salonu’nun tahsisinin iptal edildiğini duyurdu. Son olarak, Antalya Belediye Başkanı Böcek, festivali iptal ettiğini duyurdu.