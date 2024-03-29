Muhtar adayı Hanife Barış: Yıldıztepe'yi kadınlar yönetecek

Yıldıztepe Mahallesi muhtar adayı Hanife Barış, aza kadrosunda bulunan 9 kadınla birlikte seçim çalışmalarını sürdürüyor. Hanife Barış, kadın azalarıyla birlikte halkın sorun ve taleplerini de yerinde tespit ettiklerini belirtiyor.

HABER MERKEZİ

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi, Yıldıztepe Mahallesi muhtar adayı Hanife Barış, Eskişehir’de bir ilke imza attı. Barış’ın aza kadrosunda aralarında çeşitli işlerde çalışan ve emekli olan ev hanımlarının da bulunduğu 9 kadın yer aldı.

Mahalle muhtarlığına adaylığını koyan Barış, kadın azalarıyla birlikte halkın sorun ve taleplerini de yerinde tespit ettiklerini söyledi.

Barış şöyle konuştu: "Biz kadınlar, temiz, çevreci bir Yıldıztepe yaratmak amacıyla tüm mahalle halkımızın desteğiyle bu yola çıktık. Kadınlar, çocuklar, gençler ve özel bireyler ile birlikte alacağımız ortak karalar doğrultusunda mahallemizin çevresine ve sosyalleşmesine katkı sağlayacağız. Tiyatro ve sanat atölyeleri oluşturarak halkımızı sanatla buluşturacağız. Kadınların emeklerini dayanışma ekonomisine çevirmek için birlikte hareket edeceğiz. Çocukların neler istediğini yine onlara sorarak yerine getirebilmek için çalışacağız. Maddi imkânsızlıklarından dolayı dershaneye gidemeyen öğrencilerimize ücretsiz kurs sağlayabilmek için elimizden geleni yapacağız. Kimsesiz yaşlılarımızı yalnız bırakmayacağız. Mutluların, mutsuzlara borcu var. Bizler de bu borcu ödemek için yola çıktık."