Mülakat, hayalleri erteliyor

İktidar seçim öncesi “Mülakat kaldırılacak” sözünü unuturken Bakan Yusuf Tekin’in mülakat ısrarına atanmayan öğretmenlerin tepkisi sürüyor. Öğretmen Eroğlu, “0,1-0,2 puanla atanmayan, hayatı ertelenen öğretmenler var” dedi.

Deniz GÜNGÖR

Seçim öncesi iktidar, kamuda mülakatın kaldırılacağı vaadini unuturken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmen atamalarında mülakat ısrarı da sürüyor. Önceki gün Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde konuşma yapan Bakan Tekin, “İstihdam ettiğimiz çocuklarımızın, bizim müfredatımızı bilmesini ve onu çocuklara nasıl vereceğini bilmesini istiyoruz” diyerek mülakatı savundu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise seçim döneminde "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" vaadi boşa çıktı. Öğretmenler ise mülakatın kaldırılmayarak kamera karşısında 3 kişilik jürinin karşında 45 dakikalık mülakata alınacağı ifadelerine tepkileri sürüyor.

BirGün’e konuşan ataması yapılmayan öğretmenle Eroğlu, “Hiçbir öğretmenin bunu yaşamasını istemiyoruz” dedi.

HAKKIMIZI YEDİLER

Ataması yapılmayan birçok öğretmen adına konuştuğunu belirten Coğrafya öğretmeni Cuma Eroğlu, “Sınav sonucumu gördüğümde birçok öğretmen gibi atanacağımı düşünmüştüm çünkü seçimlerden önce konferanslarda, seçim beyannamelerinde, Ak Parti’nin seçim reklamlarında mülakat kaldırılacak deniyordu. 5 ay önceki Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir canlı yayında öğretmenlerde mülakat olmayacak, tek kriter KPSS puanı olacak demişti. Hakkı daha önce yenmiş 2020 KPSS mağduru bir öğretmenim bunu bir kişinin bile yaşamasını istemiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mülakatın kaldırılmasına yönelik verdiği sözü tutmasını istediklerini belirten Eroğlu, “KPSS puanına göre alımların yapılmasını istiyoruz. Bir önceki bakanla şu anki bakanın söyledikleri uyuşmuyor. 2018’den bu yana yapılan mülakatlarda yani Ziya Selçuk ve Mahmut Özer döneminde mülakatlar yuvarlama usulü yapılıyor, KPSS puanı neyse o veriliyor ve hiç kimsenin sıralaması değişmiyordu. Yani mülakatlar yüzde 100 değil yüzde 0 etkiliydi şimdi yüzde 50’ye çıkarılmaya çalışılıyor” diye konuştu. Eroğlu şunları söyledi: “Devlette devamlılık esastır, ne değişti? Bir öğretmenin performansı 45 dakikaya sığdırılamaz. Rastgele bir konu seçerek mülakatı yapacaklarını söylüyorlar ancak hiçbir öğretmen bir derse hazırlık yapmadan gelmez. Her öğretmenin öğrenciye göre ders işleme şekli vardır kimi sözel, kimi işitsel kimi ise görsel işler. Öğrenci olmadan da ders olmaz. Resim öğretmeni nasıl yapacak? Burada da branşlar arası eşitlik olması gerekiyor. Mülakatların 30 tane büyükşehirde yapılacağını söylüyorlar. Her gün bir komisyona girsek birisi 98, öteki 71 verir. İnsanın olduğu yerde hata vardır. Virgülden sonra 0,1-0,2 puanla atanmayan, hayatını erteleyen öğretmenler var.”

SÖZLERİNE NASIL İNANALIM?

Ataması yapılmamış öğretmenlerden Biyoloji Öğretmeni Öznur Koçak, Bakan Tekin’in mülakatı ve KPSS puanının yüzde 50 yüzde 50 değerlendirileceği sözlerini hatırlattı. Koçak, “Aldığım puanın bir üstünü verseler çok kişiyi eleyebilirim ki sıkıntı burada. Cumhurbaşkanı mülakatların kaldırılacağını söylemiş şimdi de Bakan gelip ‘kaldırmayacağız’ diyor. Güven de kalmadı. Biz sizin verdiğiniz sözlere artık inanır mıyız?” diye sordu. Öğretmenlerin 4 sene boyunca eğitim aldığına dikkat çeken Koçak, “Okullarda staj yapıyoruz ve yine Bakanlığın öğretmenleri bizi değerlendiriyor. Mezun olunca KPSS diye bir sınavı önümüze koydular bunu da kabul ettik. Sınavdan sonra ‘Evet biz artık öğretmeniz’ dediğimizde ‘Hayır, öğretmen değilsiniz mülakat yapacağım’ diyor. Mülakat benim senelerimi harcamama değmeyecek çünkü güvenmiyorum” ifadelerini kullandı.

“Mülakatı yapan kişiler onlarca öğretmen dinleyecek” diyen Koçak şunları aktardı: “İlk gelen öğretmene iyi anlatır 100 verirsiniz, başka bir öğretmen daha iyi anlatır ona da 100 verirsiniz. Hak mıdır bu? Mülakat puanları bizim geleceğimizi belirleyecek. Deneyimli bir öğretmenim ancak deneyimim nedeniyle KPSS puanıyla benim önüme geçen yeni bir mezunu ben mülakatta geçebilirim. Bu da hak yemektir, ben bunu istemiyorum.”