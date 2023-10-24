Mumcu davası: Tuğlayı çekmeye kararlıyız

Haber Merkezi

Katledilen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun davası geçtiğimiz günlerde Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etti. Uğur Mumcu’nun arabasına bombayı yerleştiren Oğuz Demir, duruşmaya yine getirilemedi. CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Uğur Mumcu Davası’nın yapılan son duruşmasının ardından açıklama yaptı.

Kılıç, “Sayın Genel Başkanımızın tüm ısrarlı çağrılarına karşın hala hakkında inceleme yapılmayan, mal varlığı dahi araştırılmayan Mustafa Doğan İnal’ın yargıdaki çürümenin baş mimarı olduğu her yerde dillendiriliyor. Mustafa Doğan İnal, Uğur Mumcu Davası’nın katillerinin avukatlığını yapmış isimdir, aynı zamanda. Evet, bugün yargıdaki çürümüşlüğün mimarı olarak konuşulan bu avukat, çıraklığını yargıdaki çürümüşlüğünü ortaya çıkaran gazetecinin katillerini savunarak yapmıştır. Bu sistemin nasıl kurulduğunu, nasıl korunduğunu da iyi biliyoruz. Vakti zamanında, ‘Tuğlayı çekersek, duvar yıkılır’ diyenler, işte duvarınız. O tuğlayı çekmeye, o duvarı yıkmaya kararlıyız” dedi.