Mumcu katledildiği yerde anıldı

Haber Merkezi

24 Ocak 1993’te Ankara Karlı Sokak’ta meydana gelen bombalı saldırı sonucunda yaşamını yitiren gazeteci yazar Uğur Mumcu katledildiği yerde ve pek çok kentte anıldı. Ankara’daki anma Uğur Mumcu adının verildiği evi önünde yapıldı. katledilişinin 31. yılında anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li siyasetçilerin yanı sıra CHP’li belediye başkan adayları ile çok sayıda yurttaşın katıldığı anmada, suikastın gerçekleştiği yere karanfiller bırakıldı, mumlar dikildi. Anma bitiminde konuşan Özel, "Gün gelecek, o tuğlayı çekeceğiz, hepsi altında kalacak ve bu ülke o günden sonra rahat edecek" dedi.

Ankara dışında Kocaeli, Bursa, Eskişehir, İzmir ve başka pek çok yerde de Mumcu için anma törenleri gerçekleştirildi. Yapılan anmalarda "Uğur Mumcu yaşasaydı bugün AKP’nin yaptığı usulsüzlükleri yazardı" denildi.