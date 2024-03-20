Murat Ağırel: Altınok'un Antalya'da 600 dairesi daha olduğu iddia edildi

Mal varlığını açıklayan AKP ABB adayı Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesi daha olduğu iddia edildi.

Gazeteci Murat Ağırel, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklayan AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altonok'un Antalya'da 600 dairesi daha olduğunun iddia edildiğini söyledi.

Altınok'un mal varlıkları arasında 22 arsa, 23 tarla, 9 ev, 2 'kargir ev', 2 'kargir bina', bir de bostan yer alıyordu.

Halk TV'de konuşan gazeteci Murat Ağırel, Turgut Altınok'un Antalya'da 600 dairesinin daha olduğunu söyledi.

Ağırel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bana bir takipçim ulaştı, listelerdeki 6 milyon metrekarenin haricinde, Antalya'daki havalimanına yakın bir yere konut yapılıyor ve orada Sayın Altınok'un 600 dairesi olduğunu söyledi. Bunlar bildirilmemiş. Fotoğraflar ve parselleri gönderildi oradaki insanlar bunu iddia ettiler. Altınok tarafına ulaşmaya çalıştığımda onlar bana dönmediler."