Gazeteci Ağırel: Turgut Altınok'un arsalarının büyüklüğü Monako’nun yüzölçümünden büyük

Gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un mal varlığına ilişkin yaptığı değerlendirmeleri paylaştı. Ağırel, Altınok'un açıkladığı arsaların büyüklüklerinin "Toplam 6 milyon metrekare olduğunu belirterek "Yani 6000 Dönüm. 6 Kilometrekare. Monako’nun yüzölçümünden büyük" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan Adayı Turgut Altınok'un mal varlığında yer alan arsaların toplam 6 milyon metrekare olduğunu ve Monako'nun yüzölçümünden büyük olduğunu belirtti.

Ağırel, sosyal medya hesabından "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" diyen AKP'li Altınok'un dün akşam saatlerinde açıkladığı mal varlığına ilişkin yaptığı tespitleri paylaştı.

"Turgut Altınok dün malvarlığını açıklamamıştı" diyen Ağırel, açıklananların yalnızca taşınmazlar olduğuna dikkat çekerek değerlerinin ne kadar olduğuna ilişkin bilgilerin verilmediğini ifade etti.

Altınok'un kira gelirlerini, araç, altın, döviz, ziynet eşyaları, aktif banka hesapları durumunu da açıklamadığını belirten Ağırel, tespitini şu sözlerle aktardı:

"Beyan ettiği arsaların büyüklüklerine baktım. Toplam 6 milyon metrekare! Yani 6000 Dönüm ! 6 Kilometrekare ! Monako’nun yüzölçümünden büyük… Acaba başka illerde Gayrimenkul şirketi adına devam eden inşaatlar var mı? Devam eden inşaatlarda kaç yüz daire yapılacak?"