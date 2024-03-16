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Turgut Altınok'un 67 dairesinin bulunduğu sitede tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok'un sosyal medya hesabından açıkladığı mal varlığına ilişkin tartışmalar sürerken “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Yerel Seçim 2024
  • 16.03.2024 21:16
  • Giriş: 16.03.2024 21:16
  • Güncelleme: 16.03.2024 21:30
Kaynak: Haber Merkezi
Turgut Altınok'un 67 dairesinin bulunduğu sitede tek daire fiyatı 3 milyon 250 bin TL
Fotoğraf: AA

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Kendisine yöneltilen soruya "Mülk bizim değil Allah’ın, hepsi Allah'ın, biz emanetçisiyiz" şeklinde yanıt veren Altınok, dün, sosyal medya hesabından mal varlığını açıkladı.

Yayımladığı listede, gayrimenkullerine yer veren Altınok, araç, para ve mücevher gibi diğer bazı servet unsurlara ilişkin herhangi bir bilgilendirmeye ise yer vermedi.

“Mülk Allah’ındır, biz emanetçiyiz” diyen AKP’li Turgut Altınok, mal varlığını açıkladı

Altınok'un yayımladığı mal varlığı listesi hakkında tartışmalar sürerken sahibi olduğu bir gayrimenkule ilişkin yeni bir detay ortaya çıktı.

Turgut Altınok’un “Aile şirketimin 183 adet, benim 67 adet 1+1 dairem var” dediği Elmar Tower’da 1+1 ev fiyatının 3 milyon 250 bin TL olduğu ortaya çıktı. 

Turgut Altınoktan mal varlığı açıklaması: Mal bizim değil Allahın, biz emanetçisiyiz
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