AKP'li Turgut Altınok 'mal varlığı'nı az buldu: Çoğalmamış, aksine azalmış

AKP'nin Ankara adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından açıkladığı mal varlığına ilişkin konuştu. Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığımız çoğalmamış, aksine azalmış" dedi.

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığımız çoğalmamış, aksine azalmış. Ankara eseri olmayan, hizmeti olmayan, vizyonsuz bir büyükşehir belediye başkanı tarafından yönetiliyor" dedi.

AKP'nin Ankara adayı Altınok, Kırşehir Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Altındağ Kültür Sarayı'nda düzenlenen programda konuşan Altınok, Ankara'yı hizmetlerle donatacaklarını öne sürerek "Bir dünya başkenti yapacağız. Hem de Anadolu'muza minnacık bütçeyle yaptığımız hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız" diye konuştu.

Program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Altınok, sosyal medya hesabından akşam saatlerinde açıkladığı mal varlığına ilişkin konuştu.

Altınok'un "Herkes kendisinden şüphe etsin, benden değil. Kendimizden şüphemiz yok. Mal varlığımız çoğalmamış, aksine azalmış" ifadeleri dikkat çekti.

"SÜTTE LEKE VAR, BENDE LEKE YOK"

Ankara'nın eseri olmayan, hizmeti olmayan, vizyonsuz bir büyükşehir belediye başkanı tarafından yönetildiğini iddia eden Altınok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mal varlığı, mal varlığı, mal varlığı. Zaten biz '3608 Sayılı Yasa' ile beyanda bulunmak zorundayız. Dolayısıyla herkes 'belediye başkanı olmadan önceki' mal varlığını açıklasın. Ondan sonra da 'gömü buldum, padişah torunuydum' biz de öyle bir şey yok. 20 yıl belediye başkanlığım var. 20 yıl belediyeden bir kuruş almadım. Seyahat param dahi yoktur. Görev anlayışıyla çalıştık. Bağıranlar, çağıranlar kendilerinden şüphe duyuyorlar ki sütte leke var, bende leke yok."