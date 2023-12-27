Murat Cemcir'den Ahmet Kural sorusuna yanıt: Görüşmüyoruz, görüşmeyeceğiz de

Oyuncu ve komedyen Murat Cemcir, uzun yıllar aynı yapımlarda yer aldığı Ahmet Kural ile ilgili sorulan soruya "Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de" yanıtını verdi.

Oyuncu ve komedyen Murat Cemcir, birlikte çok sayıda film ve diziye imza attıkları Ahmet Kural'a ilişkin sorulan bir soruya yanıt verdi.

Erdil Yaşaroğlu'nun sergisine katılan Murat Cemcir, basın mensuplarının sorduğu "Ahmet Kural ile küs müsünüz? Barışmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ahmet ile 2020’de son bir proje yaptık, yakın zamanda bir şey yapacağımızı zannetmiyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin, ticari bir anlaşmazlık söz konusu değildi, bununla ilgili gerekli açıklamayı o da ben de yapmıştım zaten. Aramızda kırgınlık değil bıkkınlık var. Ahmet ile görüşmüyoruz ve görüşmeyeceğiz de."

KURAL: "KIRGINLIK DÖNEMİ GEÇİRİYORUZ"

Ahmet Kural ise geçtiğimiz katıldığı Gökay Kalaycıoğlu ile 360 Derece programında Cemcir ile ilgili şunları söylemişti:

"Birbirimize uzun süredir kırgınız. Niyesi yok, niyesinin her zaman bizde kalmasını isteriz. Düşman değiliz, birlikte çok güzel başarılara imza attık. Onun emeği bende çoktur, benim de emeğim onda çoktur. Şu an bir kırgınlık dönemi geçiriyoruz. Arkadaşlık ve dostluklar arasında olur böyle şeyler."